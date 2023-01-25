البيت الأبيض: أرسلنا أسلحة لأوكرانيا ستكون خطيرة على القوات الروسية

أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، الأربعاء، أن الأسلحة التي أرسلتها الولايات المتحدة لأوكرانيا ستكون خطيرة على القوات الروسية، وفقًا للعربية نت.
وتفصيلاً، قال منسق الاتصالات بالبيت الأبيض لقناة العربية : "أرسلنا دبابات لأوكرانيا لتكون جاهزة للدفاع عن نفسها بحلول الربيع"، مضيفًا : "نصر على مبدأ المحاسبة لسوء استخدام أسلحتنا في أوكرانيا".
وأوضح "كيربي" أن تدريب الأوكرانيين على استخدام دبابات أبرامز سيستغرق عدة أشهر.
وأضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستخدم الشتاء لإعادة تجميع صفوفه وشن هجوم جديد في أوكرانيا، مضيفًا "حرب بوتين على أوكرانيا تهدد أمن أوروبا".
وعبّرت واشنطن عن رفضها أي تحذيرات روسية حيال تصاعد الوضع في أوكرانيا بسبب إرسال دباباتها.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، إن الدبابات الغربية التي قررت الولايات المتحدة وحلفاؤها، وفي مقدمهم ألمانيا، تزويد أوكرانيا بها للتصدي للعملية الروسية "لا تشكّل تهديدًا هجوميًا لروسيا".
وأشار بايدن إلى أن "إرسال دبابات أبرامز الأمريكية وليوبارد الألمانية إلى أوكرانيا يندرج في إطار "التزام دول في جميع أنحاء العالم، بقيادة الولايات المتّحدة، مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها .. هذا الأمر لا يشكّل تهديدًا هجوميًا لروسيا".
وأعلن مسؤول أمريكي كبير الأربعاء أنّ الولايات المتّحدة سترسل إلى أوكرانيا 31 دبّابة أبرامز، لتتعزّز بذلك ترسانة الأسلحة الغربية التي تتجمّع لدى الجيش الأوكراني تمهيدًا لهجوم مضاد يستعد لشنّه ضد القوات الروسية.
وقال المسؤول الكبير في الإدارة الأمريكية للصحافيين - طالبًا عدم نشر اسمه - إنّ "الولايات المتّحدة سترسل 31 دبابة من طراز إم 1 أبرامز"، مضيفًا "سترون مئات المركبات المدرّعة - مركبات ذات قدرات استثنائية - والدبابات تصل إلى أوكرانيا، والأهم من ذلك أنّها ستصل مع أطقم مدرّبة".