البيت الأبيض: أرسلنا أسلحة لأوكرانيا ستكون خطيرة على القوات الروسية

وأشار بايدن إلى أن "إرسال دبابات أبرامز الأمريكية وليوبارد الألمانية إلى أوكرانيا يندرج في إطار "التزام دول في جميع أنحاء العالم، بقيادة الولايات المتّحدة، مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها .. هذا الأمر لا يشكّل تهديدًا هجوميًا لروسيا".