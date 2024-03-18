"إسرائيل" تقصف مجمع الشفاء بغزة.. وسقوط قتلى وجرحى

أفادت وزارة الصحة في غزة، اليوم (الاثنين)، بسقوط قتلى وجرحى في مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة؛ إثر قصف إسرائيلي أدى إلى نشوب حريق عند بوابته وحدوث حالات اختناق بين النساء والأطفال النازحين داخل المجمع.
وأضافت الوزارة في بيان على "تلغرام" أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار بكثافة في محيط مجمع الشفاء، وتستهدف كل من يقترب من النوافذ.
وناشدت المؤسسات الأممية وقف الهجوم الإسرائيلي على المرضى والجرحى والنازحين والطواقم الطبية داخل مستشفى الشفاء.
من جانبها، ذكرت قناة "الأقصى"، أن القوات الإسرائيلية استهدفت مبنى الجراحة في مجمع الشفاء بأكثر من ست قذائف.