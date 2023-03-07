وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى بغداد في زيارة غير معلنة

وصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى العاصمة العراقية بغداد، الثلاثاء، في زيارة غير معلنة.
وتهدف الزيارة إلى "إعادة التأكيد على الشراكة الاستراتيجية" بين الولايات المتحدة والعراق، وفق ما جاء في حسابه الرسمي في تويتر.
وبحسب وكالة "فرانس برس"؛ فإن الزيارة تأتي قبيل الذكرى العشرين للغزو الأمريكي للعراق الذي أسقط نظام صدام حسين.
وتسببت العملية التي أطلقها الجيش الأمريكي -إلى جانب تحالف دولي في 20 مارس 2003- في مرحلة اتّسمت بأنها من الأشد دموية وعنفًا في تاريخ العراق.
وكتب "أوستن" في تغريدة: "هبطنا في بغداد، وأنا هنا لإعادة التأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق فيما نمضي قدمًا نحو عراق أكثر أمنًا واستقرارًا وسيادةً".