وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى بغداد في زيارة غير معلنة

وكتب "أوستن" في تغريدة: "هبطنا في بغداد، وأنا هنا لإعادة التأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق فيما نمضي قدمًا نحو عراق أكثر أمنًا واستقرارًا وسيادةً".