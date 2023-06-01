بعد المناورة العدائية الأخيرة.. وزير الدفاع الأمريكي يأسف لرفض نظيره الصيني لقاءه

وقال أوستن، الذي كان يتحدث بعد اجتماع مع وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا، إنه يشعر بالقلق من أن حادثاً مثل حادث يوم الثلاثاء بين طائرة أمريكية وأخرى صينية "يمكن أن يخرج عن السيطرة بسرعة كبيرة".