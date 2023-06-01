بعد المناورة العدائية الأخيرة.. وزير الدفاع الأمريكي يأسف لرفض نظيره الصيني لقاءه

عبّر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الخميس، عن أسفه لرفض نظيره الصيني مقابلته على هامش منتدى أمني يعقد قريباً، مضيفاً أنهما بحاجة إلى التواصل لوقف المواجهات الخطيرة بين الطائرات العسكرية.
وذكرت الولايات المتحدة الثلاثاء، أن مقاتلة صينية نفذت مناورة "عدائية غير ضرورية" بالقرب من طائرة أمريكية فوق بحر الصين الجنوبي.
وقال أوستن في مؤتمر صحفي في طوكيو بحسب رويترز: "أعتقد أن هذا أمر مؤسف"، في إشارة إلى قرار وزير الدفاع الصيني لي شانغ فو عدم مقابلته في مؤتمر سيحضرانه في سنغافورة يبدأ غداً الجمعة.
وأضاف: "أرحّب بأي فرصة للتواصل مع لي، أعتقد أن وزارتي الدفاع يجب أن تتبادلا الحديث على أساس روتيني، أو يجب أن يكون لديهما قنوات اتصال مفتوحة".
وتوقف أوستن في طوكيو في طريقه لحضور قمة أمنية آسيوية سنوية، تبدأ في سنغافورة الجمعة.
وقال أوستن، الذي كان يتحدث بعد اجتماع مع وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا، إنه يشعر بالقلق من أن حادثاً مثل حادث يوم الثلاثاء بين طائرة أمريكية وأخرى صينية "يمكن أن يخرج عن السيطرة بسرعة كبيرة".
وأضاف: "الاعتراض الاستفزازي لطائراتنا وطائرات حلفائنا مقلق للغاية، ونأمل أن يغيروا تصرفاتهم".
ومن المتوقع أن يلتقي لي مع هامادا في مؤتمر سنغافورة.