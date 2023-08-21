ذكرى إحراق "الأقصى".. "التعاون الإسلامي" تؤكد رفضها تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي للقدس

وقالت في بيان لها اليوم :"تحل في هذا اليوم الذكرى الأليمة الرابعة والخمسون للمحاولة الآثمة لإحراق المسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، في ظل ما نشهده حالياً من تصاعد وتيرة انتهاكات إسرائيل، قوة الاحتلال، ومحاولاتها المساس بوضعيه القانوني والتاريخي، من خلال الاقتحامات المتكررة لباحاته من قِبل المستوطنين المتطرفين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتدنيسه، وإغلاق بواباته، والاعتداءات الهمجية على جموع المصلين فيه، وتقييد حرية المصلين في الوصول إليه، في انتهاك صارخ لحرمة الأماكن المقدّسة وحرية العبادة".