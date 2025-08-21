"الأمم المتحدة": تفاقم المجاعة وسوء التغذية وأزمة المأوي في قطاع غزة

وحذر مكتب الأمم المتحدة من أزمة كبيرة في المأوي، حيث إن تلبية احتياجات المأوي الحالية لنحو 1,4 ملايين شخص تتطلب 3500 شاحنة محملة بالخيام والأغطية البلاستيكية والمستلزمات المنزلية الأساسية، وذلك دون حساب أي نزوح مستقبلي يزيد من الاحتياجات، فيما لايزال إيصال هذه الإمدادات يشكل تحديًا بسبب القيود المستمرة المفروضة.