مكتب الشؤون الإنسانية "أوتشا": الأوضاع الإنسانية في القطاع تزداد سوءًا
"الأمم المتحدة": تفاقم المجاعة وسوء التغذية وأزمة المأوي في قطاع غزة
أكّد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تزداد سوءًا، حيث يقتل ويصاب الفلسطينيون يوميًا، كما يستمر تفاقم المجاعة وسوء التغذية.

وحذر مكتب الأمم المتحدة من أزمة كبيرة في المأوي، حيث إن تلبية احتياجات المأوي الحالية لنحو 1,4 ملايين شخص تتطلب 3500 شاحنة محملة بالخيام والأغطية البلاستيكية والمستلزمات المنزلية الأساسية، وذلك دون حساب أي نزوح مستقبلي يزيد من الاحتياجات، فيما لايزال إيصال هذه الإمدادات يشكل تحديًا بسبب القيود المستمرة المفروضة.

ودعا المكتب إلى تسهيل العمل الإغاثي والإنساني، مشددًا على ضرورة إبقاء معبر زكيم مفتوحًا وهو المؤدي إلى الشمال وإلى مدينة غزة لوصول مواد الإيواء.

