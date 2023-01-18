هولندا تعلن عزمها دعم أوكرانيا بأنظمة باتريوت للدفاع الجوي

أعلنت هولندا في 5 يناير أنها ستحذو حذو الولايات المتحدة في إرسال نظام بطارية باتريوت إلى أوكرانيا.
أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته؛ عزمه المشاركة في الجهود الألمانية والأمريكية لتزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي صاروخي متطورة من طراز باتريوت.
فيما ندّد روته بالقصف الروسي "المروّع" الذي استهدف مبنى سكنياً في دنيبرو قبل أيام وراح ضحيته العشرات من المدنيين الأبرياء.
وقال روته؛ للرئيس الأمريكي جو بايدن؛ خلال لقاء في البيت الأبيض "لدينا النية للانضمام إلى ما تقومون به مع ألمانيا في مشروع نظام الدفاع الجوي باتريوت. "
وتمتلك هولندا أنظمة باتريوت الأمريكية الصنع التي تستخدم لإسقاط الصواريخ، لكن لم يكن واضحاً ما إذا كان روته؛ يقصد إرسال بطارية باتريوت إلى أوكرانيا أو مجرد دعم لوجستي.