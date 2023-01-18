هولندا تعلن عزمها دعم أوكرانيا بأنظمة باتريوت للدفاع الجوي

وتمتلك هولندا أنظمة باتريوت الأمريكية الصنع التي تستخدم لإسقاط الصواريخ، لكن لم يكن واضحاً ما إذا كان روته؛ يقصد إرسال بطارية باتريوت إلى أوكرانيا أو مجرد دعم لوجستي.