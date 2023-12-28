إسرائيل توافق على إنشاء ممر بحري بين قبرص وغزة لإدخال المساعدات

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم (الخميس)، أن الدولة العبرية أعطت موافقة مبدئية لقبرص على إنشاء ممر بحري لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي دمرته.
ويهدف المقترح الذي يجري التفاوض بشأنه منذ أكثر من شهر إلى إدخال كميات كبيرة من المساعدات إلى قطاع غزة حيث يعاني نحو 2,4 نسمة من نقص مزمن في المياه والغذاء والوقود والأدوية وغيرها من مقومات الحياة في ظل دخول محدود للمساعدات، وفقاً لـ"فرانس برس".
وتبنى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، قراراً دعا إلى زيادة واسعة النطاق للمساعدات الإنسانية إلى غزة.