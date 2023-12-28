إسرائيل توافق على إنشاء ممر بحري بين قبرص وغزة لإدخال المساعدات

ويهدف المقترح الذي يجري التفاوض بشأنه منذ أكثر من شهر إلى إدخال كميات كبيرة من المساعدات إلى قطاع غزة حيث يعاني نحو 2,4 نسمة من نقص مزمن في المياه والغذاء والوقود والأدوية وغيرها من مقومات الحياة في ظل دخول محدود للمساعدات، وفقاً لـ"فرانس برس".