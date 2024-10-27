غارات الاحتلال تصعّد التوتر جنوب لبنان وتخلّف 11 قتيلًا وتوجيهات بإخلاء 14 قرية

أعلن مركزُ عمليات طوارئ الصحة العامة في وزارة الصحة اللبنانية، عن مقتل 8 أشخاص، وإصابة 25 آخرين في حصيلة محدثة لغارة إسرائيلية استهدفت منطقة حارة صيدا؛ حيث كان الهدف "حسين فنيش" مسؤولًا أمنيًّا في حزب الله؛ وفقًا لمصادر محلية.
وفي تطورات ميدانية شنّ الطيرانُ الإسرائيلي سلسلةَ غارات على حي المسلخ في النبطية، ومنزلًا في بلدة دير كيفا بقضاء صور، وبلدة زبقين؛ بحسب "سكاي نيوز عربية".
وفي وقت سابق أفادت تقارير بمقتل 3 أشخاص جراء استهداف مركبة بواسطة طائرة مسيرة إسرائيلية في منطقة حوش بردى على طريق عدوس-بوداي في البقاع شرقي لبنان، ليرتفع إجمالي الضحايا إلى 11 قتيلًا.
من جهة أخرى دعا الجيشُ الإسرائيلي سكانَ 14 قرية جنوب لبنان؛ بينها: تفحتا وغسانية وبابلية وزرارية، إلى إخلائها فورًا والانتقال شمالًا، في خطوة تزيد من حدة التوتر وتفتح المجال أمام تصعيد عسكري محتمل في المنطقة.