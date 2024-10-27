غارات الاحتلال تصعّد التوتر جنوب لبنان وتخلّف 11 قتيلًا وتوجيهات بإخلاء 14 قرية

أعلن مركزُ عمليات طوارئ الصحة العامة في وزارة الصحة اللبنانية، عن مقتل 8 أشخاص، وإصابة 25 آخرين في حصيلة محدثة لغارة إسرائيلية استهدفت منطقة حارة صيدا؛ حيث كان الهدف "حسين فنيش" مسؤولًا أمنيًّا في حزب الله؛ وفقًا لمصادر محلية.