بإجماع المحلفين.. إدانة نجل "بايدن" بالكذب في قضية تعاطيه المخدرات لشراء سلاح ناري

أجمعت هيئة المحلفين محاكمة ، هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن ، اليوم (الثلاثاء) على أنه مذنب بالكذب بشأن تعاطيه للمخدرات لشراء سلاح ناري بشكل غير قانوني، وهو حكم قد يستغله الديمقراطيون لدحض ادعاء دونالد ترامب بأن نظام العدالة يُستخدم ضده.
وأدانت هيئة محلفين مكونة من 12 عضوًا في المحكمة الفيدرالية في ويلمنجتون بولاية ديلاوير المتهم بجميع التهم الثلاث الموجهة إليه، مما جعل هانتر بايدن أول ابن لرئيس أمريكي حالي يُدان بارتكاب جريمة.
وهز هانتر بايدن (54 عامًا) رأسه بخفة بعد قراءة الحكم، لكنه لم يظهر أي ردة فعل تُذكر، ثم قام بتربيت محاميه أبي لوفيل على الظهر وعانق عضوًا آخر في فريق الدفاع القانوني، ثم غادر مبنى المحكمة دون الإدلاء بتصريح، وفقًا لـ"رويترز".
وأصدر والده، جو بايدن، بيانًا أعلن فيه أنه يقبل نتيجة القضية، وأنه سيحترم العملية القضائية بينما يفكر ابنه في الاستئناف.
ولم يحدد القاضي موعدًا للنطق بالحكم، لكنه أضاف أن الجدول الزمني عادة ما يكون خلال 120 يومًا، وهذا من شأنه أن يجعله في موعد أقصاه شهر قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر.
وتنص المبادئ التوجيهية للأحكام المتعلقة بتهم حيازة السلاح على عقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين 15 و21 شهرًا، لكنّ الخبراء القانونيين، يشيرون إلى أن المدعى عليهم في قضايا مماثلة غالبًا ما يحصلون على أحكام أقصر ومن غير المرجح أن يتم سجنهم إذا التزموا بشروط إطلاق سراحهم قبل المحاكمة.
ووفقًا لاستطلاع رأي أجرته "رويترز-إبسوس" في فبراير، ذكر 61 % من الناخبين المسجلين أن المتاعب القانونية لهانتر بايدن لن تؤثر على ما إذا كانوا سيصوتون لوالده في نوفمبر.
وأظهر الاستطلاع أن الناخبين منقسمون حول ما إذا كانت المشكلات القانونية لهانتر بايدن مرتبطة بخدمة والده كرئيس.
وجاءت المحاكمة بعد إدانة دونالد ترامب جنائيًا في 30 مايو، ليصبح أول رئيس أمريكي سابق يُدان بجنحة، وهو المنافس الجمهوري لجو بايدن، وهو ديمقراطي، في سباق متقارب على البيت الأبيض.
أشار الديمقراطيون في الكونجرس إلى قضايا بما في ذلك محاكمة هانتر بايدن كدليل على أن جو بايدن لا يستخدم نظام العدالة لأغراض سياسية أو شخصية، بعد أن أعلن الأسبوع الماضي أنه لن يصدر عفوًا عن ابنه إذا أدين.
وفي البيان الذي أصدره اليوم، قال جو بايدن: "كما قلت الأسبوع الماضي، أنا الرئيس، لكنني أيضًا أب. أنا وجيل نحب ابننا، ونحن فخوران بالرجل الذي هو عليه اليوم. العديد من العائلات التي لديها أحباء يكافحون الإدمان تفهم شعور الفخر برؤية شخص تحبه يخرج من الجانب الآخر وهو قوي ومرن في التعافي".
وأضاف: "وكما قلت الأسبوع الماضي، سأقبل نتيجة هذه القضية وسأواصل احترام العملية القضائية بينما يفكر هانتر في الاستئناف. أنا وجيل سنكون دائمًا هناك من أجل هانتر وبقية أفراد عائلتنا بحبنا ودعمنا. لن يتغير ذلك أبدًا"، جاء في البيان.
ورفع قضية هانتر بايدن المستشار الخاص لوزارة العدل الأمريكية ديفيد وايس، الذي عينه "ترامب".
واتهم وايس أيضًا هانتر بايدن بثلاث جنح وست جنح ضريبية في كاليفورنيا، مدعيًا أنه فشل في دفع 1.4 مليون دولار كضرائب بين عامي 2016 و2019 بينما أنفق ملايين الدولارات على المخدرات ومرافقي الخدمات الجنسية والسيارات الفاخرة وغيرها من العناصر باهظة الثمن.
ودفع هانتر بايدن ببراءته من تلك التهم، ومن المقرر عقد المحاكمة في لوس أنجلوس في 5 سبتمبر.
وشملت محاكمة ديلاوير شهادة من زوجة هانتر بايدن السابقة وصديقته السابقة وزوجة أخيه، واللاتي قدمن روايات مباشرة عن إدمانه، الذي يزداد سوءًا في الأسابيع التي سبقت وبعد شرائه للسلاح في أكتوبر 2018.
وسعى محامو هانتر بايدن إلى إثبات أنه لم يكن يتعاطى المخدرات عندما اشترى السلاح وأنه لم تكن لديه نية للخداع لأنه لم يعد نفسه مدمن مخدرات عندما ملأ النموذج.