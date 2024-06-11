بإجماع المحلفين.. إدانة نجل "بايدن" بالكذب في قضية تعاطيه المخدرات لشراء سلاح ناري

وفي البيان الذي أصدره اليوم، قال جو بايدن: "كما قلت الأسبوع الماضي، أنا الرئيس، لكنني أيضًا أب. أنا وجيل نحب ابننا، ونحن فخوران بالرجل الذي هو عليه اليوم. العديد من العائلات التي لديها أحباء يكافحون الإدمان تفهم شعور الفخر برؤية شخص تحبه يخرج من الجانب الآخر وهو قوي ومرن في التعافي".