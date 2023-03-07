الأراضي المحتلة.. "فتح" تدعو إلى الرباط في الأقصى

وقالت "فتح" في بيان: "مطالبة المنظمات الصهيونية لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إغلاق المسجد الأقصى عشرة أيام أمام المصلين في شهر رمضان وهدم البيوت في القدس يعتبر لعبًا بالنار".