"غوتيريش" يرد على اتهامات إسرائيلية بشأن تقرير عن عمليات اغتصاب ارتكبتها حماس

وفي التفاصيل، قال ستيفان دوجاريك رداً على اتهامات وجهتها إسرائيل إن عمل ممثلة الأمم الخاصة حول العنف الجنسي خلال النزاعات براميلا باتن والتي صدر تقرير عنها الاثنين، "تم إنجازه في شكل دقيق وبعناية. وفي أي حال من الأحوال، لم يقم الأمين العام بأي خطوة لطمس هذا التقرير".