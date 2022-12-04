إيران تعلن حل شرطة الأخلاق تحت ضغط الاحتجاجات الأخيرة

قال المدعي العام الإيراني، محمد جعفر منتظري، إنه جرى حل «شرطة الأخلاق» على أثر الاحتجاجات الأخيرة في البلاد، منذ وفاة مهسا أميني، وأضاف أن إغلاق ما تسميها السلطات «دورية التوجيه»، جاء بقرار من الجهة التي أسّستها، وفق ما ذكرته وكالة «مهر» الإيرانية.