انفجارات متواصلة.. شاهد غارة إسرائيلية تستهدف مستودعًا للذخائر جنوبي لبنان

وأتت الأنباء الأخيرة بعد يوم من إعلان الجيش الإسرائيلي الجمعة الماضية شن غارات على مستودعات أسلحة لحزب الله في طير حرفا وبليدا، وبيّن حينها أنه خلال الغارات تم رصد وقوع انفجارات ثانوية، تدل على وجود أسلحة في المباني.