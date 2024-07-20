انفجارات متواصلة.. شاهد غارة إسرائيلية تستهدف مستودعًا للذخائر جنوبي لبنان

أكدت وكالة الأنباء اللبنانية ليل السبت/ الأحد أن غارة إسرائيلية استهدفت مستودعًا للذخائر في بلدة عدلون جنوبي لبنان.
وذكر مراسل الوكالة أن انفجارات الصواريخ ظلت متواصلة بعد الغارة، وأنها طالت أكثر من بلدة، وخصوصًا بلدة الخرايب؛ ما أدى لإصابة 3 مواطنين بإصابات خفيفة؛ وتم نقلهم إلى المستشفى.
وتناقل مستخدمون عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومجموعات "واتساب" مقاطع فيديو لما قالوا إنها آثار الغارة والانفجارات التي ظلت مستمرة.
وكانت الوكالة اللبنانية قد تحدثت سابقًا عن "غارة إسرائيلية" على البلدة.
ولم يصدر تأكيد للجيش الإسرائيلي على هذه الغارة.
ونقلت قناة "الغد" الإخبارية عن وكالة "رويترز" خبر "ضربات إسرائيلية تستهدف مستودعات ذخيرة تابعة لحزب الله في جنوب لبنان".
وأتت الأنباء الأخيرة بعد يوم من إعلان الجيش الإسرائيلي الجمعة الماضية شن غارات على مستودعات أسلحة لحزب الله في طير حرفا وبليدا، وبيّن حينها أنه خلال الغارات تم رصد وقوع انفجارات ثانوية، تدل على وجود أسلحة في المباني.