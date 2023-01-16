بعد سيطرة المتشددين عليهما 11 عاماً ..الحكومة الصومالية تستعيد مدينتين من "الشباب"

وكانت حررطيري قاعدة رئيسية للقراصنة الذين كانوا يخطفون السفن التجارية حتى عام 2011، وسيطرت عليها بعد ذلك حركة الشباب التي حملت السلاح ضد الحكومة لأول مرة في عام 2007 قبل أن تعلن ولاءها لتنظيم القاعدة.