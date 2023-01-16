بعد سيطرة المتشددين عليهما 11 عاماً ..الحكومة الصومالية تستعيد مدينتين من "الشباب"

أعلن وزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور، اليوم (الاثنين) أن قوات تقودها الحكومة الصومالية سيطرت على معقل لحركة الشباب على المحيط الهندي، في أحد أهم انتصارات الحكومة، منذ أن شنت هجوماً على الجماعة المتطرفة العام الماضي.
وبين "نور" في مقطع بثه التلفزيون الحكومي أن القوات استولت على مدينة حررطيري الساحلية وكذلك مدينة جلعد القريبة، وفقاً لـ"رويترز".
وأضاف أن حركة الشباب هُزمت، وسيجري تحرير باقي المناطق قريباً.
وكانت حررطيري قاعدة رئيسية للقراصنة الذين كانوا يخطفون السفن التجارية حتى عام 2011، وسيطرت عليها بعد ذلك حركة الشباب التي حملت السلاح ضد الحكومة لأول مرة في عام 2007 قبل أن تعلن ولاءها لتنظيم القاعدة.