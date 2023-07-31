أوكرانيا تعلن اتفاقًا لتصدير الحبوب عبر موانئ كرواتيا بعد انسحاب روسيا

وفي وقت سابق من هذا الشهر انسحبت روسيا من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة؛ ما حرم أوكرانيا من استغلال منفذ حيوي لتصدير منتجاتها الزراعية بأمان خلال وقت الحرب.