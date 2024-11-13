"بوريل": على الأوروبيين الاعتماد على أنفسهم لحماية أمنهم بعد عودة "ترامب"

وأشار إلى أن مسألة القدرة الدفاعية لأوروبا ظهرت على خلفية الصراع بين أوكرانيا وروسيا، لافتًا إلى أن نموذج الدفاع الذي كان سائدًا هو "الإقلال من الشيء أفضله"؛ لأن الجميع كانوا يفكرون دائمًا في زيادة الرواتب التقاعدية، إلا أن الأزمة الأوكرانية جعلت الأوروبيين يفكرون في ضرورة أن يكون لديهم مزيد من القوة للدفاع عن أنفسهم أيضًا، وفقًا لـ"العربية نت".