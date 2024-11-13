"بوريل": على الأوروبيين الاعتماد على أنفسهم لحماية أمنهم بعد عودة "ترامب"

اعتبر ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية جوزيب بوريل أن عودة دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة تعني أن على الأوروبيين الاعتماد على أنفسهم في حماية أمنهم.
وفي التفاصيل، قال "بوريل" إن الاتحاد الأوروبي سيواجه صعوبات كبيرة إذا خفضت إدارة ترامب المساعدات العسكرية لأوكرانيا، موضحًا أن الأوروبيين لا يمتلكون قدرة تعويض الأسلحة الأمريكية في أوكرانيا.
وأضاف "بوريل": الرسوم المزمعة من الرئيس ترامب ستؤدي إلى عواقب اقتصادية وخيمة على الصعيد الدولي.
وفي وقت سابق قال بوريل، خلال مقابلة مع صحيفة الـ"بايس" الإسبانية، إن "أوروبا في خطر"، داعيًا الأوروبيين إلى تحمُّل المسؤولية عن أنفسهم؛ لأنه لا يمكنهم الاعتماد على مزاج الانتخابات الأمريكية كل 4 أعوام، بحسب تعبيره.
وأشار إلى أن مسألة القدرة الدفاعية لأوروبا ظهرت على خلفية الصراع بين أوكرانيا وروسيا، لافتًا إلى أن نموذج الدفاع الذي كان سائدًا هو "الإقلال من الشيء أفضله"؛ لأن الجميع كانوا يفكرون دائمًا في زيادة الرواتب التقاعدية، إلا أن الأزمة الأوكرانية جعلت الأوروبيين يفكرون في ضرورة أن يكون لديهم مزيد من القوة للدفاع عن أنفسهم أيضًا، وفقًا لـ"العربية نت".
يُذكر أن المرشح الجمهوري دونالد ترامب فاز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية في 6 نوفمبر الجاري، ومن المفترض أن يوافق الكونغرس الجديد على نتائج التصويت، وسيتولى ترامب رسميًّا مهامه في حفل التنصيب يوم 20 يناير المقبل.
ووعد ترامب خلال حملته الانتخابية بأنه سيحقق تسوية في النزاع في أوكرانيا خلال يوم واحد فقط، في حين أكدت موسكو أن الصراع معقد للغاية، ولا يمكن تسويته بهذه السهولة.