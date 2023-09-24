بعد مقتل شرطي بنيران مسلحين صرب.. قوة "الناتو" بكوسوفو مستعدّة للتعامل مع التوتر

أعلنت قوةُ حفظ السلام التابعة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في كوسوفو، اليوم "الأحد"، أنها تتابع عن كثب توترًا اندلع جراء قتل شرطي على يد مسلحين صرب شمالي البلاد، مؤكّدة استعدادها للتدخل للتعامل مع التوتر في المنطقة.