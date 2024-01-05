فرار من هول القصف على عربات تجرها حمير.. إسرائيل تفتك بـ"سكان مخيمات غزة"

أتى ذلك، بعدما أعلنت تل أبيب عن نهج أكثر استهدافاً في ملاحقة مقاتلي حماس وقادتهم مع استمرار هجومها الجوي على القطاع المحاصر، جراء الضغوطات الدولية التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية، لاسيما مع ارتفاع أعداد القتلى الفلسطينيين إلى أكثر من 22 ألفًا.