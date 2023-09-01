بمشاركة الآلاف.. اندلاع المظاهرات في السويداء السورية مجددًا للمطالبة برحيل "الأسد"

واندلعت تظاهرات في السويداء في أغسطس بسبب رفع الدعم عن الوقود، وظلت السويداء، موطن معظم أفراد الطائفة الدرزية في سوريا، تحت سيطرة الحكومة طوال فترة الحرب، وأفلتت إلى حد كبير من العنف الذي عمّ أماكن أخرى.