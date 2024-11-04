الانتخابات الأمريكية تنطلق غداً: سباقٌ حاسمٌ بين ترامب وهاريس لحسم 7 ولايات رئيسة

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة لا تعد يوم الانتخابات إجازة رسمية فيدرالية، إلا أن عدداً من المدارس والمؤسسات سيغلق أبوابه في هذا اليوم، في حين يطالب كل من الحزبَيْن بجعل يوم الانتخابات إجازة وطنية.