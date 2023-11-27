"المالكي": مساعٍ قطرية ومصرية وأميركية وأوروبية وإسبانية لتمديد هدنة غزة

أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم (الاثنين)، وجود مساعٍ قطرية ومصرية وأميركية وأوروبية وإسبانية؛ لتمديد وقف إطلاق النار المؤقت بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة.
وذكر "المالكي" في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، خلال منتدى الاتحاد من أجل المتوسط في برشلونة، أن الهدنة الحالية قد تُمدد ليوم أو يومين أو ثلاثة أيام، لكن لا أحد يعرف إلى متى؟
ودعا إلى وقف دائم لإطلاق النار لتجنب زيادة عدد الضحايا في صفوف المدنيين.
واليوم، هو آخر يوم في الهدنة المتفق عليها لمدة أربعة أيام بين الجانبين.