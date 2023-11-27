"المالكي": مساعٍ قطرية ومصرية وأميركية وأوروبية وإسبانية لتمديد هدنة غزة

وذكر "المالكي" في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، خلال منتدى الاتحاد من أجل المتوسط في برشلونة، أن الهدنة الحالية قد تُمدد ليوم أو يومين أو ثلاثة أيام، لكن لا أحد يعرف إلى متى؟