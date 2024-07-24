حماس: خطاب نتنياهو مليء بالأكاذيب.. وفتح تصف ما حدث بالكونغرس بأنه "سيرك"

تعليقًا على خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي أمام الكونغرس الأمريكي أمس الأربعاء، قالت حركة حماس أن نتنياهو لا يريد التوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار في غزة.
وفي التفاصيل، قال سامي أبو زهري القيادي في حركة حماس لرويترز، إن خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس الأمريكي يظهر أنه "لا يريد التوصل إلى "صفقة وقف إطلاق نار".
وأضاف "خطاب نتنياهو مليء بالأكاذيب ولن يفلح في التغطية على الفشل في مواجهة المقاومة أو التغطية على جرائم حرب الإبادة التي يمارسها جيشه ضد الشعب في قطاع غزة"، وفقًا للعربية نت.
ومن جانب آخر، قال المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني لرويترز ردًا على خطاب نتنياهو "موقفنا الدائم أن الحل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار هو قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية".
وأضاف "الشعب الفلسطيني وممثله الشرعي والوحيد منظمة التحرير الفلسطينية هو فقط من يقرر من يحكمه".
ووصفت حركة فتح ما حدث بأنه سيرك بقيادة نتنياهو، وفق ما قاله محمد اللحام عضو المجلس الثوري لحركة فتح لقناة "العربية / الحدث".
وجاء ذلك، بعدما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء، في خطاب تاريخي أمام الكونغرس الأمريكي، يسعى عبره إلى الحصول على دعم واشنطن للعمليات العسكرية المستمرة في غزة، أن تل أبيب لا تسعى إلى تهجير سكان القطاع، مبينًا أن حرب غزة ستنتهي لو استسلمت حماس.
وقال "الجوع في غزة سببه سرقة حماس للمساعدات الإنسانية"، مضيفًا أن : "حماس تكذب لتضغط علينا كي ننهي الحرب .. ولا نسعى إلى تهجير سكان غزة".
وقال أيضًا "لا نمانع أن تدير غزة إدارة مدنية فلسطينية"، مشيرًا إلى أن غزة يجب أن تدار من فلسطينيين لا يسعون إلى تدمير إسرائيل.
وقال نتنياهو إنه يجب أن تحتفظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية على غزة، مضيفًا "يجب إزالة العسكرة في اليوم التالي للحرب".
وهذه هي المرة الرابعة التي يخاطب فيها نتنياهو الكونغرس، وهو رقم قياسي بالنسبة إلى زعيم أجنبي، وهو أمر عادة ما يكون مخصصًا للقادة الذين يُجرون زيارات دولة، وفقًا لفرانس برس.
وتأتي تلك الزيارة وسط احتجاجات واستياء بين بعض المشرعين الأمريكيين بشأن إدارة الحرب في غزة، وبينما يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي ضغوطًا داخلية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع حركة حماس يسمح بإطلاق سراح المحتجزين في غزة.