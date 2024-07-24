حماس: خطاب نتنياهو مليء بالأكاذيب.. وفتح تصف ما حدث بالكونغرس بأنه "سيرك"

وجاء ذلك، بعدما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء، في خطاب تاريخي أمام الكونغرس الأمريكي، يسعى عبره إلى الحصول على دعم واشنطن للعمليات العسكرية المستمرة في غزة، أن تل أبيب لا تسعى إلى تهجير سكان القطاع، مبينًا أن حرب غزة ستنتهي لو استسلمت حماس.