أمريكا تدعو رعاياها إلى تجنب السفر من مطار وادي سيدنا غرب الخرطوم

دعت السفارة الأمريكية بالخرطوم، اليوم (السبت)، رعاياها إلى تجنب السفر عبر مطار وادي سيدنا، بمدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم؛ بسبب تزايد العنف.