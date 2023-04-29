أمريكا تدعو رعاياها إلى تجنب السفر من مطار وادي سيدنا غرب الخرطوم

دعت السفارة الأمريكية بالخرطوم، اليوم (السبت)، رعاياها إلى تجنب السفر عبر مطار وادي سيدنا، بمدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم؛ بسبب تزايد العنف.
وذكرت السفارة في تدوينة عبر "فيسبوك"، أن وزارة الخارجية الأمريكية أوصت المواطنين الأمريكيين بتجنب السفر عبر مطار وادي سيدنا بمدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم.
وأضافت أن ذلك ابتداءً من اليوم 29 أبريل بسبب التهديد بتزايد العنف داخل المطار وخارجه.
ويقع مطار وادي سيدنا في منطقة عسكرية بمدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم، ويستخدم في رحلات الإجلاء للرعايا الأجانب.