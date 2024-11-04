وسط ضغوط أمريكية.. روسيا تحذّر كوريا الجنوبية من "المسار الخطير" لإمداد أوكرانيا عسكرياً

وفي تصريح أدلت به خلال مؤتمر صحفي، قالت نائبة الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، آنا إيفستينييفا، إن موسكو تشعر بقلق من التحركات الأخيرة لسيئول، مشيرةً إلى أن كوريا الجنوبية بدأت تنجرّ وراء الخطط الأمريكية لدعم القوات الأوكرانية بالسلاح، في وقت تشهد فيه كييف تراجعات عسكرية وتواجه خسائر فادحة على عدة جبهات وفق ما ذكرته روسيا اليوم.