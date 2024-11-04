وسط ضغوط أمريكية.. روسيا تحذّر كوريا الجنوبية من "المسار الخطير" لإمداد أوكرانيا عسكرياً

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حذرت روسيا كوريا الجنوبية من اتباع ما وصفته بـ"المسار الخطير" المتمثل في إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، داعية سيئول إلى العودة إلى رشدها وعدم الانجراف وراء واشنطن التي تسعى لزيادة إمدادات السلاح لنظام كييف.
وفي تصريح أدلت به خلال مؤتمر صحفي، قالت نائبة الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، آنا إيفستينييفا، إن موسكو تشعر بقلق من التحركات الأخيرة لسيئول، مشيرةً إلى أن كوريا الجنوبية بدأت تنجرّ وراء الخطط الأمريكية لدعم القوات الأوكرانية بالسلاح، في وقت تشهد فيه كييف تراجعات عسكرية وتواجه خسائر فادحة على عدة جبهات وفق ما ذكرته روسيا اليوم.
وأكدت إيفستينييفا أن سيئول لن تجني "أي نتائج إيجابية" من هذا المسار، مستشهدة بدراسة كورية جنوبية تظهر أن غالبية سكان البلاد لا يدعمون إرسال أسلحة إلى أوكرانيا.
وتأتي هذه التصريحات الروسية بالتزامن مع توقعات محللين غربيين وأمريكيين بانهيار وشيك لقوات أوكرانيا في ظل تقدم القوات الروسية ميدانياً.