رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي يقدم استقالته للمرة الثانية

أعلن القصر الرئاسي في إيطاليا أن رئيس الوزراء ماريو دراغي، استقالته وذلك عقب الإعلان في وقت سابق عن اجتماع مقرر بينه وبين رئيس البلاد سيرجيو ماتاريلا.
ويأتي قرار دراغي في سياق سحب ثلاثة أحزاب في الحكومة الائتلافية دعمها للحكومة الحالية.
وذكر بيان مقتضب أن دراغي قدم "استقالته واستقالة الحكومة التي يرأسها"، مضيفًا أن الرئيس "أخذ علمًا بذلك"، وبأن الحكومة باقية "لتصريف الأعمال".
ومن المرجح أن يقوم ماتاريلا بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة في سبتمبر أو أكتوبر بحسب محللين. وحتى ذلك الحين قد يبقى دراغي على رأس الحكومة.