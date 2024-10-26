الفلبين.. ارتفاع حصيلة قتلى العاصفة "ترامي" إلى 97 شخصًا

ارتفعت حصيلة القتلى من جراء العاصفة الاستوائية ترامي التي ضربت الفلبين، إلى 97 شخصًا على الأقل، وفقًا لتعداد وكالة "فرانس برس" بالاستناد إلى أرقام محلية رسمية، فيما لا يزال عناصر الإنقاذ يحاولون مساعدة أشخاص عالقين في مناطق تعذّر الوصول إليها بسبب الفيضانات.