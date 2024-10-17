غارة إسرائيلية على غزة تقتل ثلاثة من قادة "حماس" والجيش يتحقق من احتمال مقتل "السنوار"

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان اليوم، أنه خلال عملياته في قطاع غزة، تم القضاء على ثلاثة قادة من حركة "حماس" في غارة على غزة، ويجري التحقق من احتمال أن يكون أحدهم هو يحيى السنوار، ولا يمكن تأكيد هوية القادة في هذه المرحلة، وفقاً لشبكة "سي إن إن".