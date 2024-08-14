الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يواصل "الضم والتطهير العرقي"

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان: إن الاحتلال يواصل الانقلاب على الاتفاقيات التي تمت برعاية دولية، ويمعن في تقطيع أوصال الضفة الغربية وقطاع غزة، وتحويل الأرض الفلسطينية إلى كانتونات معزولة عن بعضها؛ لضرب الوحدة السكانية والجغرافية، مما يؤدي إلى تقويض الدولة الفلسطينية المتواصلة جغرافيًا.