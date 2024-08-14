الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يواصل "الضم والتطهير العرقي"

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل عمليات الضمّ الزاحف للأرض الفلسطينية، والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان: إن الاحتلال يواصل الانقلاب على الاتفاقيات التي تمت برعاية دولية، ويمعن في تقطيع أوصال الضفة الغربية وقطاع غزة، وتحويل الأرض الفلسطينية إلى كانتونات معزولة عن بعضها؛ لضرب الوحدة السكانية والجغرافية، مما يؤدي إلى تقويض الدولة الفلسطينية المتواصلة جغرافيًا.
ودعت إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات ملزمة حسب القانون الدولي، لتنفيذ الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية.