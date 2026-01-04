انتهاك للدستور واتفاق الرياض.. مجلس القيادة اليمني يحمّل "الانتقالي" مسؤولية قيود عدن

قال مجلس القيادة اليمني إنه يتابع تقييد ما وصفها بقيود يفرضها المجلس الانتقالي الجنوبي على حركة المواطنين القادمين إلى مدينة عدن، معتبرًا أن هذه الممارسات تشكل انتهاكًا للدستور ولمضامين اتفاق الرياض.