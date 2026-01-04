انتهاك للدستور واتفاق الرياض.. مجلس القيادة اليمني يحمّل "الانتقالي" مسؤولية قيود عدن

قال مجلس القيادة اليمني إنه يتابع تقييد ما وصفها بقيود يفرضها المجلس الانتقالي الجنوبي على حركة المواطنين القادمين إلى مدينة عدن، معتبرًا أن هذه الممارسات تشكل انتهاكًا للدستور ولمضامين اتفاق الرياض.
وأشار المجلس إلى تلقيه بلاغات موثوقة تفيد بوقوع اعتقالات واختطافات في مدينة عدن، في ظل القيود المفروضة على حركة التنقل، وما يترتب على ذلك من تداعيات تمس حقوق المدنيين وحرياتهم الأساسية.
وشدد مجلس القيادة اليمني على ضرورة الإنهاء الفوري وغير المشروط لجميع القيود المفروضة على حركة المواطنين، واحترام اختصاصات مؤسسات الدولة، وتجنب أي إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بالمصالح العامة، مؤكدًا أهمية الالتزام بالأطر الدستورية والقانونية الناظمة للعمل العام.
وأكد المجلس أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين، وضمان حرية التنقل، والحفاظ على السلم الاجتماعي، بما يكفل أمن المواطنين واستقرار الأوضاع في مدينة عدن.