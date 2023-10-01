الكونجرس يتجنب الإغلاق وبايدن يطلب مساعدات لأوكرانيا

وقبل ساعات فقط من حصول "الإغلاق" الحكومي، أقر مجلس النواب نصًّا في محاولة أخيرة لتجنب الشلل، قبل أن تتم الموافقة عليه من جانب 88 عضوًا في مجلس الشيوخ مقابل رفض 9.