"نتنياهو" يُقيل رئيس مجلس الأمن القومي.. و"هنغبي" يحمّل نفسه مسؤولية فشل 7 أكتوبر

في المقابل، وجّه هنغبي رسالة مؤثرة بمناسبة خروجه من المنصب، قال فيها: "الفشل الرهيب في 7 أكتوبر، الذي كنت شريكًا فيه، يجب التحقيق فيه بعمق"، مؤكدًا أن المهمة لم تنته بعد، وأن استعادة ثقة الجمهور تتطلب محاسبة ومكاشفة شاملة.