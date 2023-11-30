عنصر جديد قد تشهده مفاوضات "حماس" و"إسرائيل" غير تبادل الرهائن

أما عن الجثامين الإسرائيلية لدى الفصائل الفلسطينية، فيقول المحلل الفلسطيني: إن حماس لديها الآن، وفق المعلن، أكثر من 20 جثمانًا إسرائيليًا، بعضها لأشخاص قُتِلوا في هجوم 7 أكتوبر، والبعض في قصف إسرائيلي على القطاع، بحسب ما أعلنت الحركة.