تعمل بالطاقة النووية.. ماذا يعني تحريك أمريكا حاملة الطائرات الأكبر في العالم؟

وتحمل على متنها نحو 90 طائرة، وما يقرب من 6000 بحار؛ فضلًا عن ذلك تقدم 23 تقنية جديدة؛ بما في ذلك نظام إطلاق الطائرات الكهرومغناطيسي، ومعدات التوقيف المتقدمة، ومصاعد الأسلحة المتقدمة، كما تم تصميم الأنظمة الجديدة المدمجة في السفن من فئة فورد؛ لتوفير قدر أكبر من الفتك والقدرة على البقاء، وقابلية التشغيل البيني المشترك مع طاقم أصغر بنسبة 20% من حاملة الطائرات من فئة نيميتز (حاملة الطائرات السابقة)؛ وفقًا لما يذكره الموقع الإلكتروني للبحرية الأمريكية.