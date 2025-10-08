العيون على شرم الشيخ.. بدء مفاوضات الغرف المغلقة بشأن غزة

انطلقت صباح الأربعاء في مدينة شرم الشيخ المصرية مفاوضات مغلقة لبحث آليات تنفيذ مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، وذلك بمشاركة وفود من مصر وقطر وتركيا وإسرائيل والولايات المتحدة، في ثالث أيام اللقاءات التي تستضيفها المدينة الساحلية.
وذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" أن الاجتماعات تضم رئيس المخابرات العامة المصرية، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، ورئيس المخابرات التركي، إلى جانب رئيس الوفد الإسرائيلي، والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.
وأضافت القناة أن المحادثات تتركز على ملف الأسرى وضمانات عدم تكرار العدوان على غزة، وآليات انسحاب الاحتلال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، في إطار الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق دائم ينهي الحرب.
وكان الرئيس الأمريكي قد قال في تصريحات سابقة إنه يرى "فرصة حقيقية" لتحقيق اتفاق دائم، مؤكدًا حصول خطته على دعم دولي واسع.
وفي سياق متصل، انطلقت صباح اليوم من معبر رفح البري قافلة المساعدات المصرية الـ46 ضمن حملة "زاد العزة"، متجهة إلى معبر كرم أبو سالم جنوب شرق غزة، محمّلة بآلاف الأطنان من المواد الغذائية والطبية والإيوائية.
كما ضمت القافلة شاحنات وقود ومولدات كهربائية تمهيدًا لإدخالها إلى القطاع، بعد إعادة فتح معبر كرم أبو سالم الذي أغلقته القوات الإسرائيلية خلال اليومين الماضيين.