بعد رصدها فوق البحر الأسود.. مقاتلة روسية تعترض مسيرة استطلاع أمريكية

وفي التفاصيل، أشارت الوزارة في بيان، إلى أنه "في 27 أغسطس، رصد مركز مراقبة المجال الجوي الروسي فوق البحر الأسود هدفًا جويًا يقترب من حدود الدولة الروسية"، مؤكدة أنه من أجل تحديد الهدف الجوي ومنع انتهاك الحدود، حلقت مقاتلة من طراز "سو-30"، تابعة لقوات الدفاع الجوي الروسية، وفق وسائل إعلام محلية.