شقيقة رئيس كوريا الشمالية تهدّد بتكثيف إطلاق الصواريخ في المحيط الهادئ رداً على الخطوات الأمريكية

ووفقاً لها، فإن بيونغ يانغ "تأخذ في الحسبان بعناية تأثيرها في أمن" كوريا الشمالية وستتخذ "إجراءات جوابية مناسبة"، وأضافت أن "استخدام المحيط الهادئ كموقع اختبار خاص بنا، يعتمد على طبيعة تصرفات القوات الأمريكية".