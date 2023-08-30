انقلاب عسكري في الغابون عقب إعلان فوز الرئيس بولاية ثالثة

ويرأس بونغو (64 عامًا) البلاد منذ 14 عامًا، وانتُخِب رئيسًا للمرة الأولى عام 2009 بعد وفاة والده عمر بونغو أونديمبا الذي حكم البلاد أكثر من 41 عامًا.