منها ومن الضفة.. إسرائيل ترفع الحظر عن توريد المواد الغذائية إلى غزة

ويبين مسؤولون فلسطينيون أن تدفق الشحنات، التي تتم عبر معبر كرم أبو سالم الحدودي بين جنوب غزة وإسرائيل، كان متقطعاً، وأن عدد الشاحنات التي تدخل يومياً يتراوح بين 20 و150 شاحنة، كل منها تحمل ما يصل إلى 20 طناً من الطعام، حسب عدد الشاحنات التي تسمح إسرائيل بدخولها، وهذا أقل بكثير من 600 شاحنة يومياً مطلوبة لمنع حدوث نقص في الغذاء والوقود والدواء وغيرها من الإمدادات الحيوية.