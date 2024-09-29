دخلنا مرحلة خطيرة.. "أبو ردينة": مستقبل المنطقة مرتبط بحل قضية فلسطين

وأضاف "أبو ردينة"، أن استمرار حرب الإبادة الجماعية التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا، والتي ذهب ضحيتها أكثر من 40 ألف شهيد، وأكثر من مئة ألف جريح في قطاع غزة، بالإضافة إلى أكثر من 700 شهيد، و11 ألف معتقل منذ 7 أكتوبر في الضفة الغربية، وتدمير المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية؛ لن يجلب الأمن والاستقرار لأحد؛ بل سيجر المنطقة والعالم إلى مزيد من العنف والفوضى وعدم الاستقرار.