"منافسوه قالوا أشياء شريرة عنه".. شرطة كاليفورنيا تحقق في دوافع مهاجم مونتيري بارك

ويُرجَّح أن المشتبه به وصل إلى المرقص ليل السبت عند قرابة الساعة 22:20 وأطلق النار في الداخل، ما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص هم خمسة رجال وخمس نساء جميعهم تتراوح أعمارهم بين 50 و70 عامًا، بالإضافة إلى إصابة عشرة آخرين بجروح.