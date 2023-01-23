"منافسوه قالوا أشياء شريرة عنه".. شرطة كاليفورنيا تحقق في دوافع مهاجم مونتيري بارك

واصلت شرطة كاليفورنيا اليوم (الاثنين)، تحقيقاتها لمعرفة ما الذي دفع رجلاً من أصول آسيوية يبلغ من العمر 72 عامًا على إطلاق النار داخل قاعة رقص في مدينة مونتيري بارك قرب لوس أنجليس خلال احتفال برأس السنة القمرية، في هجوم مسلّح أوقع عشرة قتلى وانتحر في أعقابه المهاجم.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية أنّ المشتبه به ويدعى "هوو كان تران" كان يتردد دائمًا إلى مرقص "ستار دانس ستوديو" في مونتيري بارك حيث كان يعطي دروس رقص غير رسمية، وفقًا لـ"فرانس برس".
من جهة أخرى، نقلت شبكة "سي إن إن" عن صديق للمشتبه به، طلب منها عدم كشف اسمه أنّ صديقه كان يعتقد أنّ المدرّسين الآخرين كانوا يقولون أشياء شريرة عنه".
ويُرجَّح أن المشتبه به وصل إلى المرقص ليل السبت عند قرابة الساعة 22:20 وأطلق النار في الداخل، ما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص هم خمسة رجال وخمس نساء جميعهم تتراوح أعمارهم بين 50 و70 عامًا، بالإضافة إلى إصابة عشرة آخرين بجروح.