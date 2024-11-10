الأردن يدين الاعتداء الإرهابي الغادر في معسكر قوات التحالف الداعمة لقوات الشرعية اليمنية بمدينة سيئون اليمنية

كما أكّد دعم الأردن جهود التحالف في مكافحة الإرهاب والتهريب ودعم الحكومة الشرعية اليمنية، بما يُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، معرباً عن أصدق التعازي والمواساة لأسر الشهيدين، والتمنيات بالشفاء العاجل للضابط المصاب.