بسبب "الورقة المفقودة".. "النواب اللبناني" يخفق مجدداً في انتخاب رئيس للبلاد

وخلال الجلسة التي عقدت اليوم الأربعاء، وبعد قرابة خمسة أشهر من آخر جلسة عقدت لانتخاب رئيس، والتي كانت مكتملة النصاب (128 نائباً)، حصل الوزير السابق جهاد أزعور على 59 صوتًا، الوزير السابق سليمان فرنجية 51، ورقة بيضاء 1، الوزير السابق زياد بارود 6، أوراق ملغاة 1، قائد الجيش جوزيف عون 1، لبنان الجديد 8.