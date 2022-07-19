السلطات البريطانية تعلن حالة استنفار قصوى في لندن لمواجهة الحرائق

أعلنت السلطات البريطانية، مساء الثلاثاء، حالة الاستنفار القصوى، في العاصمة لندن، لمواجهة الحرائق، بينما سجلت البلاد أقصى درجة حرارة في تاريخها، وسط مخاوف من تفاقم أزمة المناخ في العالم.