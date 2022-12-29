فنلندا.. أولى خطوات التخلي عن الغاز الروسي

وصلت سفينة تُشَكّل وحدة عائمة لاستقبال الغاز المسال إلى فنلندا؛ وفق ما أعلنته الشركة المشغّلة لشبكة الغاز في البلاد، في وقت تسعى هلسنكي فيه إلى تقليل اعتمادها على الغاز الروسي.
وذكرت شركة "غازغريد" المشغلة "أثبتت سفينة الوحدة العائمة أنها الحل الأسرع والأكثر فاعلية؛ لتقليل اعتماد هلسنكي تدريجيًّا على الغاز الروسي وضمان استمرار إمدادها بالغاز".
وتسمح محطات الغاز الطبيعي المسال العائمة باستيراد الغاز الطبيعي عن طريق البحر في شكل سائل.. وتتألف من منصة للرسو، وسفينة تسمى وحدة عائمة لتخزين الغاز وإعادة تحويله. ويتم جلب الغاز الطبيعي المسال إلى هذه السفن وتخزينه وإعادة تحويله إلى غاز قبل إرساله إلى الشبكة.
وستوفر هذه المرافق التي استأجرتها فنلندا لمدة عشر سنوات، حوالى 68 ألف طن مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وستزود المنازل والمصانع ومنتجي الطاقة في فنلندا اعتبارًا من منتصف يناير، بحسب الشركة الفنلندية.
وقال "أولي سيبيلا" الرئيس التنفيذي للشركة، لوكالة "فرانس برس": "يمكن أن يأتي الغاز من أي مكان في العالم يتم فيه توريد الغاز الطبيعي المسال؛ ولكن ليس من روسيا".