فنلندا.. أولى خطوات التخلي عن الغاز الروسي

وتسمح محطات الغاز الطبيعي المسال العائمة باستيراد الغاز الطبيعي عن طريق البحر في شكل سائل.. وتتألف من منصة للرسو، وسفينة تسمى وحدة عائمة لتخزين الغاز وإعادة تحويله. ويتم جلب الغاز الطبيعي المسال إلى هذه السفن وتخزينه وإعادة تحويله إلى غاز قبل إرساله إلى الشبكة.