المعارضة الإسرائيلية تتهم "نتنياهو" بالسعي لإفشال اتفاق تبادل الأسرى مع "حماس"

وأجمع عدد من نواب المعارضة في الكنيست الإسرائيلي في تدوينات لهم عبر منصة "إكس"، على أن هذا التصريح خرج من مكتب "نتنياهو" في وقت حرج، وعلى نحو نادر في عطلة السبت، التي لا يصدر فيها عادة أي تصريحات أو بيانات رسمية؛ وذلك في محاولة لإفشال المفاوضات قبيل تسلم الوسطاء رد "حماس"، الذي يتوقع أن يكون إيجابيًّا.