الاتحاد الأوروبي: عمل "الأونروا" يجب أن يستمر في إطعام الفلسطينيين ومعالجاتهم

وقال "بوريل": "إن وكالة الأونروا بحاجة لأن تكون قادرة على مواصلة عملها بينما يجري التحقيق في مزاعم إسرائيل بأن بعضًا من موظفيها البالغ عددهم 13 ألفًا في غزة شاركوا في هجوم حماس"، وفقاً لـ"فرانس برس".