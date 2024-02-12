الاتحاد الأوروبي: عمل "الأونروا" يجب أن يستمر في إطعام الفلسطينيين ومعالجاتهم

شدد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم (الإثنين) على أن عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" يجب أن يستمر، بينما يتم التحقيق في مزاعم تورط بعض موظفيها في هجوم حركة "حماس".
وقال "بوريل": "إن وكالة الأونروا بحاجة لأن تكون قادرة على مواصلة عملها بينما يجري التحقيق في مزاعم إسرائيل بأن بعضًا من موظفيها البالغ عددهم 13 ألفًا في غزة شاركوا في هجوم حماس"، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأضاف قبل اجتماع لوزراء التنمية بالاتحاد الأوروبي في بروكسل: "لا يمكن لأي شخص آخر أن يفعل ما تفعله الأونروا، يجب التحقق من هذه المزاعم... لننتظر التحقيقات".
وتابع": "وفي هذه الأثناء، يجب أن يستمر الناس في تناول الطعام والذهاب إلى الأطباء".