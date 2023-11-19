"جوتيريش": عدد الضحايا المدنيين في غزة صادم وغير مقبول ويجب وقف القتال فوراً

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم (الأحد): "إن عدد الضحايا المدنيين في غزة صادم وغير مقبول، ويجب وقف فوري لإطلاق النار لدواعٍ إنسانية".