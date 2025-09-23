تحوّل دولي متسارع.. كوريا الجنوبية تعلن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين في موقف داعم للتسوية

جاء ذلك على لسان وزير خارجية كوريا الجنوبية، تشو هيون، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط، يوم الثلاثاء، حيث قال: "جمهورية كوريا مصمّمة على الاعتراف بدولة فلسطين في اللحظة التي يُسهم فيها ذلك بتحقيق حل الدولتين"، في تصريح نقلته وكالة نوفوستي الروسية.