تحوّل دولي متسارع.. كوريا الجنوبية تعلن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين في موقف داعم للتسوية

في خطوة تعكس التحول المتسارع في مواقف عدد من الدول تجاه القضية الفلسطينية، أعلنت كوريا الجنوبية نيتها الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين، عندما تكون اللحظة مناسبة لتعزيز مسار حل الدولتين.
جاء ذلك على لسان وزير خارجية كوريا الجنوبية، تشو هيون، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط، يوم الثلاثاء، حيث قال: "جمهورية كوريا مصمّمة على الاعتراف بدولة فلسطين في اللحظة التي يُسهم فيها ذلك بتحقيق حل الدولتين"، في تصريح نقلته وكالة نوفوستي الروسية.
وأعرب الوزير الكوري عن تفهُّم بلاده لتطلعات الشعب الفلسطيني لإقامة دولته المستقلة، مؤكدًا قلق سيئول من العمليات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، والدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن دون شروط.
وأضاف أن حكومة كوريا الجنوبية ستواصل أداء دور فاعل في جهود المجتمع الدولي الهادفة إلى تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، على قاعدة "حل الدولتين" كمسار دائم وعادل.
وتأتي هذه التصريحات بعد تحرّك دبلوماسي متزايد، حيث أعلنت كل من فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا نيتها أو دعمها للاعتراف بدولة فلسطين، في ظل تزايد الضغط الدولي على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية في غزة، وتقديم حل سياسي ينهي الصراع المتصاعد.