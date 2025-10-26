"العمال الكردستاني" يعلن انسحابه من تركيا في إطار إلقاء السلاح

أعلنت جماعة حزب العمال الكردستاني، اليوم السبت، بدء انسحابها من الأراضي التركية، في إطار عملية إلقاء السلاح التي تنسقها مع الحكومة التركية.
وأكدت الجماعة في بيان أنها قررت حلّ نفسها وإلقاء السلاح، استجابة لدعوة زعيمها عبدالله أوجلان بإنهاء التمرد المسلح، الذي أدى إلى مقتل أكثر من 40 ألف شخص منذ اندلاع النزاع قبل عقود.
ودعت الجماعة أنقرة إلى اتخاذ خطوات تتيح لها دخول الساحة السياسية، معتبرة أن المرحلة المقبلة يجب أن تركز على الحلول السلمية. وأشارت إلى أنها أحرقت عددًا من الأسلحة في يوليو الماضي في خطوة رمزية لإظهار حسن النية تجاه العملية.