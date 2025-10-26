"العمال الكردستاني" يعلن انسحابه من تركيا في إطار إلقاء السلاح

ودعت الجماعة أنقرة إلى اتخاذ خطوات تتيح لها دخول الساحة السياسية، معتبرة أن المرحلة المقبلة يجب أن تركز على الحلول السلمية. وأشارت إلى أنها أحرقت عددًا من الأسلحة في يوليو الماضي في خطوة رمزية لإظهار حسن النية تجاه العملية.